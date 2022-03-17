بالصور- تحرير 41 محضرًا وإحالة أصحابها للنيابة في حملة للتموين بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

نظمت الوحدة المحلية لمدينة إدفو، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين، اليوم الخميس، حملة مكبرة للتفتيش والمرور على الأسواق والمخابز .

وقال إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو، إن الحملة أسفرت عن تحرير 41 محضرًا تموينيًا جرى إحالتها إلى النيابة العامة، منها محاضر خاصة ببيع وتداول 4 أطنان و600 كجم من دقيق المخابز ودقيق الفينو والردة الخشنة جرى ضبطها وتحريزها، بجانب تحرير 32 محضرا لعدم الإعلان عن قوائم الأسعار.

وأضاف إلى أن الحملة حررت 9 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص لمخابز وأسطوانات بوتاجاز منزلية ومطحن موانئ ومحلات لبيع الزيوت والأسمدة والمبيدات، فضلاً عن تحرير محضر عدم حمل شهادة صحية.

وأضاف أن الحملة فى نفس الوقت حررت 53 محضرًا منها 23 محضر إشغال و30 محضر اعتداء على الطريق، مع إزالة 45 فرشة بالطريق العام.