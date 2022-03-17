الكرملين يرفض قرار العدل بوقف الهجوم على أوكرانيا

رفض الكرملين، الخميس، قرار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الأمر الذي أصدرته لروسيا الأربعاء بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: «لن نتمكن من أخذ هذا القرار في الاعتبار».

مؤكدا أنه ينبغي للجانبين، روسيا وأوكرانيا، الاتفاق على إمكان تنفيذه. وأوضح أنه «في هذه الحال، لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق».