روسيا تضع الدول الممولة أوكرانيا بالسلاح في دائرة حرب

وذكرت صحيفة»واشنطن بوست«في وقت سابق أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث مع حلفائها الأوروبيين إمكانية تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى الحكومة الأوكرانية، منها منظومات دفاع جوي حديثة.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته السبت الماضي، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن سلوفاكيا وبولندا ورومانيا في هذه المشاورات أبدت استعدادها لتقديم مساعدات عسكرية إلى كييف، على خلفية العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، في تصريح صحفي الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة»ملتزمة بإمداد حكومة كييف بالقدرات التي نعرف أن الأوكرانيين يحتاجون إليها ويستخدمونها على نحو جيد".
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