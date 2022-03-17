روسيا تضع الدول الممولة أوكرانيا بالسلاح في دائرة حرب

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح، بما في ذلك سلوفاكيا، تخلق مشاكل مباشرة لنفسها. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على تقارير إعلامية زعمت أن براتيسلافا (عاصمة سلوفاكيا) قررت تزويد كييف بمنظومات صواريخ مضادة للطائرات من إنتاج سوفيتي: «إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار، ليس فقط بالنسبة لسلوفاكيا، ولكن أيضا لدول أخرى، فإنهم يخلقون مشاكل لأنفسهم... إنهم يخلقون مشاكل مباشرة بأيديهم»، مضيفة أن نفس الشيء بالنسبة أيضا للدول التي تجند للقتال ضد القوات الروسية.

وذكرت صحيفة»واشنطن بوست«في وقت سابق أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث مع حلفائها الأوروبيين إمكانية تقديم مساعدات عسكرية إضافية إلى الحكومة الأوكرانية، منها منظومات دفاع جوي حديثة.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته السبت الماضي، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن سلوفاكيا وبولندا ورومانيا في هذه المشاورات أبدت استعدادها لتقديم مساعدات عسكرية إلى كييف، على خلفية العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، في تصريح صحفي الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة»ملتزمة بإمداد حكومة كييف بالقدرات التي نعرف أن الأوكرانيين يحتاجون إليها ويستخدمونها على نحو جيد".