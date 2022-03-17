بعد مقتل صحافي في أوكرانيا فرنسا تفتح تحقيق جريمة حرب

فتح تحقيق في فرنسا في جريمة حرب محتملة بعد مقتل الصحافي الفرنسي الإيرلندي بيار زاكريفسكي الاثنين في أوكرانيا، حسبما ذكرت محكمة مكافحة الإرهاب المتخصصة في قضايا الجرائم ضد الإنسانية، لوكالة فرانس برس.

وقالت المحكمة إن التحقيق الذي يمكن إجراؤه نظرا إلى الجنسية الفرنسية التي يحملها الصحافي فتح في "هجوم متعمد على حياة شخص محمي بموجب القانون الدولي، وهجوم متعمد على مدني لا يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية".

وقتل بيار زاكريفسكي المصور الفرنسي الإيرلندي لقناة فوكس نيوز وأوليكساندرا كوفشينوفا الأوكرانية التي كانت ترافقه الاثنين في هورينكا في شمال غرب العاصمة "عندما تعرضت مركبتهم لنيران"، حسب بيان لرئيسة مجلس إدارة مجموعة "فوكس نيوز ميديا" سوزان سكوت.

وأضافت في بيان أنهما كانا يرافقان الصحافي بنيامين هول الذي جرح. ومنذ بداية النزاع قُتل ثلاثة صحافيين آخرين هم أوكرانيان وأميركي.