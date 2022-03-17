13 حافلة جديدة لنقل 300 لاجئ من ماريوبول

ولفت البيان إلى أن بعض المدنيين أتوا من وسط ماريوبول، حيث أمضوا ثلاثة أسابيع في أقبية المباني أو الملاجئ. وأضافت وزارة الدفاع: "تم منع السكان من قبل الجماعات المسلحة للوحدات القومية الأوكرانية، التي استخدمتها كدروع بشرية ومنعتهم من الخروج عبر الممر آمن".
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع أنه تم الإعداد وتجهيز الحافلات لإجلاء سكان ماريوبول. وعبرت أول حافلتين تحملان 59 لاجئا حدود روسيا في منطقة روستوف مساء الثلاثاء، ورافقت الحافالات وحدات الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية لضمان أمن الحافلات.
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