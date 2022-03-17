13 حافلة جديدة لنقل 300 لاجئ من ماريوبول

قالت وزارة الدفاع الروسية إن 13 حافلة جديدة تنقل حوالي 300 لاجئ من ماريوبول وصلت إلى الحدود الروسية في منطقة روستوف. وجاء في بيان الوزارة: "وصلت حاليا 13 حافلة إلى الحدود الروسية في منطقة روستوف، وتقل حوالي 300 من سكان ماريوبول معظمهم نساء وأطفال.. وفعليا عبرت ثلاث حافلات الحدود، وباقي الحافلات عند نقطة التفتيش".

ولفت البيان إلى أن بعض المدنيين أتوا من وسط ماريوبول، حيث أمضوا ثلاثة أسابيع في أقبية المباني أو الملاجئ. وأضافت وزارة الدفاع: "تم منع السكان من قبل الجماعات المسلحة للوحدات القومية الأوكرانية، التي استخدمتها كدروع بشرية ومنعتهم من الخروج عبر الممر آمن".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع أنه تم الإعداد وتجهيز الحافلات لإجلاء سكان ماريوبول. وعبرت أول حافلتين تحملان 59 لاجئا حدود روسيا في منطقة روستوف مساء الثلاثاء، ورافقت الحافالات وحدات الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية لضمان أمن الحافلات.