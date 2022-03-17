“صور” توثق سفن حربية روسية عبرت مضيق تسوغارو الياباني.. وهذا ما كانت تحمله!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 17 - مارس - 2022 12:02 مساءً

أعلنت السلطات اليابانية الأربعاء، أنها رصدت أربع سفن حربية روسية مرت عبر مضيق تسوغارو في شمال شرق اليابان بين الثلاثاء والأربعاء،

وأشارت وزارة الدفاع اليابانية إلى أنه ربما كانت السفن الأربع تنقل قوات ومركبات قتالية إلى أوكرانيا.

ويشار إلى أن مضيق تسوغارو يربط بحر اليابان بالمحيط الهادئ ويقع بين أكبر جزيرتين رئيسيتين في اليابان هما هونشو وهوكايدو.

يشا إلى أن جهاز الاستخبارات التابع للدفاع البريطانية، كان قد أكد إن القوات الروسية حققت تقدما بسيطا على الأرض والبحر والجو في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن المقاومة الأوكرانية ما زالت صامدة

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن معظم الأراضي الأوكرانية بما فيها المدن الرئيسية ما زالت في أيد أوكرانية.

وأضافت أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا متوقفة إلى حد كبير على جميع الجبهات، مشيرة إلى أن تكتيكات الجيش الأوكراني أحبطت تقدم القوات الروسية.

موضحة أن فشل القوات الروسية المتواصل في السيطرة الجوية حجَم قدرتها على استخدام المناورات وقلل من الخيارات أمامها.

واعتبر جهاز الاستخبارات البريطانية أن تدمير القوات الأوكرانية للجسور لعب دورا هاما في عرقلة تقدم الروس.