شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أوكرانيا تحذر أوروبا: أنتم الهدف التالي لـ”بوتين” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذّر وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، اليوم الخميس، الدول الأوروبية بأن الغزو الروسي لن يتوقف عند أوكرانيا، وإنما ستكون الدول الأوروبية الهدف التالي لبوتين.

وقال ريزنيكوف إن روسيا اعتقدت أنها ستسيطر على أوكرانيا بسرعة، لكن القوات الأوكرانية كبدتها خسائر كبيرة، ونجحت في الاستيلاء على عدد كبير من المعدات العسكرية الروسية.

وأكد أن وقف الهجوم الروسي كان ممكنًا إذا لم يماطل الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن أوكرانيا ستحتاج إلى المزيد من المساعدات العسكرية “لا يمكننا الانتصار على روسيا بمفردنا ونحتاج إلى مزيد من الدعم”.

ودعا ريزنيكوف إلى محاكمة روسيا أمام المحكمة الجنائية الدولية لتعمدها قصف المنشآت المدنية والمناطق السكنية، مشيرًا لمقتل 103 أطفال خلال العمليات العسكرية الروسية.