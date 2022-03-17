محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل - عاجل

وقال مراسلنا: إن "محافظة واسط قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل، بمناسبة ولادة الإمام المهدي المنتظر يوم ١٥ شعبان الأغر".

وكانت محافظة ميسان، قد أعلنت أيضا في وقت سابق عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم السبت المقبل لذات المناسبة.

