اخبار العالم

نجم سابق: حرمان العراق من اللعب على أرضه تجاهل لمشاعر شعب كامل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر نجم سابق: حرمان العراق من اللعب على أرضه تجاهل لمشاعر شعب كامل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-03-17 | 10:42

نجم سابق: حرمان العراق من اللعب على أرضه تجاهل لمشاعر شعب كامل

867 مشاهدة

أكد نجم المنتخب الوطني السابق سعد قيس، اليوم الخميس، أن قرار الاتحاد الدولي "الفيفا" والاسيوي بحرمان العراق من خوض منافسات كأس العالم على أرضه يمثل ظلم وتجاهل لمشاعر شعب كامل.
وقال قيس في تدوينة على تويتر: "تأهلنا لكأس العالم دون ان نلعب على ارضنا، وتأهلنا للاولمبياد دون ان نلعب على ارضنا، وتم حرماننا من اللعب على ارضنا لسنوات طويله دون وجه حق".

وتابع، "نعم انه ظلم وتجاهل لمشاعر شعب كامل عندما تُقحم الرياضه بالسياسة"، مضيفا "الفوز والتأهل للملحق هو افضل رد على الظلم".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا