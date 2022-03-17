نجم سابق: حرمان العراق من اللعب على أرضه تجاهل لمشاعر شعب كامل

وقال قيس في تدوينة على تويتر: "تأهلنا لكأس العالم دون ان نلعب على ارضنا، وتأهلنا للاولمبياد دون ان نلعب على ارضنا، وتم حرماننا من اللعب على ارضنا لسنوات طويله دون وجه حق".

وتابع، "نعم انه ظلم وتجاهل لمشاعر شعب كامل عندما تُقحم الرياضه بالسياسة"، مضيفا "الفوز والتأهل للملحق هو افضل رد على الظلم".

