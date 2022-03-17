انت الان تتابع خبر نجم سابق: حرمان العراق من اللعب على أرضه تجاهل لمشاعر شعب كامل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-03-17 | 10:42
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أكد نجم المنتخب الوطني السابق سعد قيس، اليوم الخميس، أن قرار الاتحاد الدولي "الفيفا" والاسيوي بحرمان العراق من خوض منافسات كأس العالم على أرضه يمثل ظلم وتجاهل لمشاعر شعب كامل.
وقال قيس في تدوينة على تويتر: "تأهلنا لكأس العالم دون ان نلعب على ارضنا، وتأهلنا للاولمبياد دون ان نلعب على ارضنا، وتم حرماننا من اللعب على ارضنا لسنوات طويله دون وجه حق".
وتابع، "نعم انه ظلم وتجاهل لمشاعر شعب كامل عندما تُقحم الرياضه بالسياسة"، مضيفا "الفوز والتأهل للملحق هو افضل رد على الظلم".
وتابع، "نعم انه ظلم وتجاهل لمشاعر شعب كامل عندما تُقحم الرياضه بالسياسة"، مضيفا "الفوز والتأهل للملحق هو افضل رد على الظلم".
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