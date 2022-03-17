غرق سفينة شحن إماراتية قرب ميناء عسلوية الإيراني (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - قالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إن سفينة شحن إماراتية غرقت اليوم الخميس، على بعد 30 ميلا من ميناء عسلوية التابع لمحافظة بوشهر المطلة على الخليج العربي.

ونقلت الوكالة عن حجت خسروي، رئيس إدارة السلامة والحماية البحرية بالإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية بمحافظة بوشهر، قوله إن "سفينة شحن إماراتية تحمل سيارات غرقت على بعد 30 ميلا من عسلوية صباح اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية والعاصفة"، بحسب تعبيره.

وأضاف خسروي، أن "عملية البحث عن طاقم سفينة الشحن الإماراتية البالغ عدده 30 شخصا قد بدأت"، مشيرا إلى أن ”السلطات الإيرانية تسعى رغم الظروف الجوية غير المواتية والرياح القوية للوصول إلى طاقم السفينة".

وتداولت حسابات إيرانية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لما قالت إنها لحظة غرف السفينة.

وأكد المسؤول الإيراني، إرسال شاحنتي جر إلى مكان الحادث، إلى جانب مركب من ميناء عسلوية.

وتابع خسروي "بالنظر إلى وجود 30 راكبًا (طاقم) على متن السفينة الإماراتية الذين تمكنوا من القفز بسترات نجاة، قدمنا طلبا لإرسال طائرة هليكوبتر للجهات ذات الصلة، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة (بارس للطاقة) في أقرب وقت ممكن".