شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين ترفض اتهامات وزير الخارجية الأمريكي بعد رفضها إدانة الحرب في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، إنها ترفض بشدة تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تعارض عزوف بكين عن إدانة روسيا مع موقفها من ميثاق الأمم المتحدة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحافي، إن بلاده تؤمن دائماً باحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وفي مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة أمس الأربعاء قال بلينكن، إن رفض وقوف الصين "بقوة ضد" العدوان الروسي على أوكرانيا، يتعارض مع التزاماتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي المسؤول عن حفظ السلام والأمن.

وقال بلينكن، إنه "يتعارض تماماً مع ما تقوله الصين وتكرره مراراً عن قدسية ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية، بما في ذلك سيادة الدول".