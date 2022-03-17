إصابة رئيس وزراء إيرلندا بفيروس كورونا خلال زيارته للولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن سفير أيرلندا لدى الولايات المتحدة، إصابة رئيس الوزراء الأيرلندي، ميشيل مارتن، بفيروس كورونا، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



وكان من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الأيرلندي، اليوم بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، للاحتفال بعيد القديس باتريك.

وتم رصد مارتن وهو جالس بجوار رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في Ireland Funds Gala في متحف البناء الوطني في العاصمة الأمريكية، قبل مغادرته المكان.

ويشعر مارتن بصحة جيدة، وهو موجود في منزل بلير هاوس التابع للرئيس الأمريكي بواشنطن.

ولم يتضح كيف ستؤثر إصابته بالفيروس على جدوله في الولايات المتحدة أو عودته إلى أيرلندا، التي ستقيم يوم الأحد يوما وطنيا لإحياء ذكرى أولئك الذين ماتوا خلال جائحة Covid-19.