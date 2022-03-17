الشيخ عبدالله بن زايد يبحث مع لافروف أزمة أوكرانيا والتحديات العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الخميس، إنه سيبحث مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، "مختلف القضايا والتحديات التي تمس العالم".



وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "نطور العلاقة مع روسيا ونعمل على تنويع مجالات الترابط بين حكوماتنا".

وأكد أنه "من المهم أن نبحث الأزمات المختلفة حول العالم، بما فيها أوكرانيا وسوريا واليمن ولبنان وغيرها".

وأعرب عن تطلعه إلى "مباحثات بناءة كالعادة مع نظيري الروسي".

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي: "أتطلع لمناقشة القضية الأوكرانية وآخر تطوراتها مع نظيري الإماراتي".

وتابع: "وضحت لنظيري الإماراتي إحجام الحكومة الأوكرانية عن التفاوض معنا".

وقدم لافروف شكره على "موقف دولة الإمارات المتزن والموضوعي تجاه قضية أوكرانيا".

وأوضح أنه "لدينا تبادل تجاري مع الإمارات بمبلغ يزيد على 5 مليارات دولار، وهي من أكبر الدول المتعاونة معنا".