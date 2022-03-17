سيرجي لافروف يستقبل نظيره الإماراتي في موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو.



وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الذي يجري زيارة رسمية إلى موسكو: "نطور العلاقة مع روسيا ونعمل على تنويع مجالات الترابط بين حكوماتنا".

وأضاف: "من المهم أن نبحث الأزمات المختلفة حول العالم بما فيها أوكرانيا وسوريا واليمن ولبنان وغيرها".

وتابع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "أتطلع إلى مباحثات بناءة كالعادة مع نظيري الروسي".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي: "أتطلع لمناقشة القضية الأوكرانية وآخر تطوراتها مع نظيري الإماراتي".

وعبر لافروف عن الشكر لـ"موقف دولة الإمارات المتزن والموضوعي تجاه قضية أوكرانيا".