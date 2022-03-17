استهداف وتفجير مستودع أسلحة فى «ريفن» بأوكرانيا.. وتعرض المواقع الإلكترونية الحكومية لهجمات سيبرانية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن استهداف وتفجير مستودع أسلحة في "ريفن" غرب أوكرانيا، حسبما ذكر موقع الحدث فى شريط عاجل.

وكانت قد زعمت أوكرانيا، أن روسيا دمرت مسرحا كان يحتمى به أكثر من ألف شخص فى مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة جنوب البلاد، دون أن ترشح أى معلومات عن حصيلة الضحايا حتى الآن، بحسب"سكاى نيوز".

وأعلنت وزارة الاتصالات الروسية، اليوم الخميس، أن المواقع الإلكترونية الحكومية تواجه هجمات سيبرانية غير مسبوقة، ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، إن الولايات المتحدة والدول العميلة لها لا تقبل بروسيا قوية، على حد تعبيره، وذلك وفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل له.

أكثر من 3 أسابيع على الحرب الروسية الأوكرانية

تدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ 22 بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد، وفرضت واشنطن وعدد من الدول حول العالم عقوبات على موسكو على خلفية الحرب التي أودت بحياة المئات من الأوكرانيين وتسببت في نزوح ما يزيد عن مليون ونصف المليون لاجئ منذ بدء الحرب.