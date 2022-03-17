شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: تدمير 181 طائرة أوكرانية و172 مسيرة و1379 دبابة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من تدمير 181 طائرة ومروحية أوكرانية و172 مسيرة و1379 دبابة ومدرعة منذ انطلاق العملية العسكرية.

وأوضحت أنه تم إسقاط مروحيتين أوكرانيتين إلى جانب ١٢ مسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدة أنه تم أيضًا تدمير 11 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات في يوم واحد.

وأضافت أنه تم توجيه ضربة عالية الدقة استهدفت مستودعا عسكريا تابعا للقوات الأوكرانية في منطقة ريفني شمال غرب أوكرانيا.

وأكدت رفضها اتهامات كييف للقوات الروسية بتنفيذ غارة على مبنى المسرح الدرامي في مدينة ماريوبول، مشيرة إلى أن عناصر كتيبة “آزوف” فجروا المبنى.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة بنجاح، مشددا على أن سعي كييف للحصول على ترسانة نووية شكّل خطرا وجوديا على روسيا.

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، إلى أن روسيا لديها القدرة لوضع حد لأعدائها.