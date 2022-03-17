شكرا لقرائتكم خبر عن على طرفيه كلمة “أطفال”.. روسيا تقصف مسرحاً يأوي ألف مدني أوكراني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت السلطات الأوكرانية أن روسيا دمرت الأربعاء، مسرحًا لجأ إليه أكثر من ألف شخص في مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرق البلاد، ولم تعلن بعد حصيلة الخسائر البشرية.
والتقطت هذه الصورة من الجو، وهي تظهر المسرح وقد كتبت كلمة “أطفال” بأحرف كبيرة على طرفيه، وفقًا لقناة “الحرة”.
وكان المسرح ملجأ لألف شخص يحتمون فيه من نار الحرب ورصاصاتها، لكن القوات الروسية قصفته من الجو، كما ذكرت السلطات المحلية في المدينة الأوكرانية.
واتهم مجلس إدارة المدينة القوات الروسية بتعمد قصف المسرح.
ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم الثاني والعشرين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا
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