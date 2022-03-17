شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: غزو روسيا لأوكرانيا تباطأ بشكل كبير على كل الجبهات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الدفاع البريطانية، أن غزو روسيا لأوكرانيا تباطأ بشكل كبير على كل الجبهات.

وأوضحت الاستخبارات العسكرية البريطانية، أن المقاومة الأوكرانية قوية ومنظمة وغالبية الأراضي الأوكرانية تحت سيطرتها.

وأكدت أن القوات الروسية تتكبد خسائر كبيرة ولم تحقق أي تقدم برًا أو بحرًا أو جوًا، مشيرة إلى أنه لا توجد مفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي والاتصالات محدودة.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أن بلاده تأمل في فتح 9 ممرات إنسانية اليوم أحدها من مدينة ماريوبول.

في الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام تشيكية أن العقوبات الافتراضية ضد النفط الروسي قد تسبب أضرارا جسيمة لاقتصادات الدول الأوروبية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية للطاقة كادري سيمسون، ربط الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بشبكته الكهربائيةن مؤكدة أن أوكرانيا في هذا المجال أصبحت الآن جزءًا من أوروبا.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي، سيواصل دعم أوكرانيا في قطاع الطاقة، بضمان التدفق العكسي للغاز المستورد من روسيا وإليها، وتوصيل إمدادات الطاقة التي تحتاجها كييف.