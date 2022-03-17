شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة 400 سترة واقية كانت متجهة لأوكرانيا من نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن مسؤولة في شرطة نيويورك بأن مجهولين سرقوا نحو 400 سترة واقية من الرصاص كانت مخصصة لإرسالها ضمن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وقالت مسؤولة في الشرطة، إنها تلقت بلاغًا بسرقة السترات الواقية صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وكانت السترات الواقية في مبنى تابع لمنظمة غير حكومية داعمة لأوكرانيا، تسمى Ukrainian Congress Committee of America.

وأكدت المسؤولة أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث، ولم تعثر على أي مشتبه بهم بعد.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، أمس الأربعاء، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا من أجل دعمها في مواجهة الغزو الروسي. وتبلغ قيمة الحزمة الجديدة، التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي، مليار دولار وتشمل “أنظمة إضافية مضادة للطائرات بمدى أبعد”، وأكد بايدن على دعم الولايات المتحدة “غير المسبوق” لحليفتها في حربها مع روسيا.