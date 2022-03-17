شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج: 4759 إصابة جديدة بكورونا و73 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت النرويج 4759 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 73 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و368 ألفا و165 إصابة، بينما تستقر الوفيات عند 1826 حالة.

وأظهرت بيانات لجونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 11 مليونا و254 ألفا و21 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النرويج حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.