فرنسا تحذر روسيا من استخدام أسلحة غير تقليدية في أوكرانيا

17 مارس , 2022
باريس: قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لصحيفة لو باريزيان، إن فرنسا ستعتبر روسيا مسؤولة عن أي استخدام لأسلحة كيماوية، أو بيولوجية في حرب أوكرانيا.
وأضاف "إذا وقعت هجمات كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا، سنعرف المسؤول الوحيد عنها. روسيا".
وذكر الوزير الفرنسي أن استخدام تلك الأسلحة غير التقليدية سيفضي إلى مزيد من العقوبات على روسيا.
وقال: "استخدام الأسلحة غير التقليدية سيشكل تصعيداً لا يمكن احتماله وسيؤدي إلى عقوبات اقتصادية هائلة ومشددة، دون أي محرمات".
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