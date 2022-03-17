أوكرانيا تتهم البحرية الروسية بعرقلة الملاحة في البحر الأسود.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت هيئة الأركان العامة بالجيش الأوكراني، اليوم الخميس، أن سفن البحرية الروسية تواصل عرقلة الملاحة في الجانب الشمالي الغربي من البحر الأسود.



وقالت سلطات النقل البحري والنهري في أوكرانيا يوم السبت الماضي، إن 94 سفينة، على متنها أطقم أجنبية ومئات البحارة، تقطعت بها السبل في المياه قبالة الموانئ الأوكرانية منذ بداية الحرب.

ومن جانبه، يقول الجيش الروسي إن أطقم 70 سفينة أجنبية عالقة في الموانئ الأوكرانية بسبب "مخاطر عالية من الألغام".

فتحت فرنسا تحقيقاً في جريمة حرب محتملة بعد مقتل الصحافي الفرنسي الإيرلندي بيار زاكريفسكي، الإثنين، في أوكرانيا، حسب محكمة مكافحة الإرهاب المتخصصة في قضايا الجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المحكمة إن التحقيق الذي يمكن إجراؤه، بسبب جنسية الصحافي، فتح في "هجوم متعمد على حياة محمي بموجب القانون الدولي، وهجوم متعمد على مدني لا يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية".

وقتل بيار زاكريفسكي المصور الفرنسي الإيرلندي لقناة فوكس نيوز وأوليكساندرا كوفشينوفا الأوكرانية التي كانت ترافقه الإثنين في هورينكا في شمال غرب العاصمة "عندما تعرضت مركبتهم لنيران"، حسب رئيسة مجلس إدارة مجموعة "فوكس نيوز ميديا" سوزان سكوت.

وعُهد بالتحقيق إلى درك المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

ومنذ بداية النزاع في أوكرانيا قُتل ثلاثة صحافيين آخرين، أوكرانيان، وأمريكي.