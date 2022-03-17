رغم الحرب.. أوكرانيا تطمئن على محاصيل القمح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال نائب وزير الزراعة الأوكراني تاراس دزوبا، إن محصول القمح في الشتاء بالبلاد في حالة جيدة، وأن أوكرانيا ستجني ما يكفي من القمح هذا العام.



وأوكرانيا أحد أكبر منتجي ومصدري الحبوب في العالم، وقال محللون، إن محصول 2022 قد ينخفض بشدة بسبب الغزو الروسي الذي تسبب في تقلص المساحة المزروعة.

وقال دزوبا في بيان مساء أمس: "عن المحصول الجديد، محاصيل الشتاء في حالة جيدة بالفعل في أنحاء البلاد. ورغم الصعوبات التي تواجه العمل في الحقول، سيكون لدى أوكرانيا خبزاً".

"قوضت هذه الحرب بالطبع احتمالات التصدير بشدة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار".

وذكرت شركة "إيه.كيه.بي-إنفورم" للاستشارات الزراعية هذا الأسبوع أن المساحة المزروعة بالحبوب في أوكرانيا في الربيع قد تتقلص بنسبة 39% إلى 4.7 ملايين هكتار، بسبب الغزو الروسي.

وزرعت أوكرانيا، التي جنت في العام الماضي محصولا قياسياً من الحبوب بـ 86 مليون طناً، 7.7 ملايين هكتار في موسم الربيع.