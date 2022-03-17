بعد مقتل صحافي في أوكرانيا.. فرنسا تحقق في جريمة حرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

فتحت فرنسا تحقيقاً في جريمة حرب محتملة بعد مقتل الصحافي الفرنسي الإيرلندي بيار زاكريفسكي، الإثنين، في أوكرانيا، حسب محكمة مكافحة الإرهاب المتخصصة في قضايا الجرائم ضد الإنسانية.



وقالت المحكمة إن التحقيق الذي يمكن إجراؤه، بسبب جنسية الصحافي، فتح في "هجوم متعمد على حياة محمي بموجب القانون الدولي، وهجوم متعمد على مدني لا يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية".

وقتل بيار زاكريفسكي المصور الفرنسي الإيرلندي لقناة فوكس نيوز وأوليكساندرا كوفشينوفا الأوكرانية التي كانت ترافقه الإثنين في هورينكا في شمال غرب العاصمة "عندما تعرضت مركبتهم لنيران"، حسب رئيسة مجلس إدارة مجموعة "فوكس نيوز ميديا" سوزان سكوت.

وعُهد بالتحقيق إلى درك المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

ومنذ بداية النزاع في أوكرانيا قُتل ثلاثة صحافيين آخرين، أوكرانيان، وأمريكي.