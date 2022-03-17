مقتل 21 شخصا في هجوم إرهابي بالنيجر.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت مصادر أمنية بمقتل 21 شخصا في النيجر، إثر هجوم استهدف حافلة قرب الحدود مع بوركينا فاسو.



ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر أمنية ومحلية، اليوم الخميس، فقد قُتل 21 شخصا على الأقل بينهم شرطيان، وأصيب آخرون، في هجوم وقع أمس الأربعاء.

الهجوم الذي يعتقد أن إرهابيين نفذوه، استهدف حافلة وشاحنة في منطقة تيلابيري في جنوب غرب النيجر قرب بوركينا فاسو.

وقال مصدر أمني إن عناصر مدججة بالسلاح تستقل دراجات نارية ومركبات، هاجمت الحافلة والشاحنة، ما أسفر عن مقتل 19 راكبا.

وتعد تيلابيري المنطقة الشاسعة والمضطربة، مسرحا لهجمات دامية من قبل جماعات مسلّحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.