مقتل 3 إرهابيين من حركة الشباب الارهابية جنوب الصومال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قتل الجيش الصومالي، الخميس، 3 مسلحين من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية في محافظة جوبا السفلى جنوب البلاد.



وقالت إذاعة "صوت الجيش" الرسمية إن العملية نفذتها القوات الصومالية الخاصة المدربة أمريكيا وجرت في في منطقتي بير حاني وغبدولي الواقعتين نحو 40كم جنوب مدينة كسمايو بولاية جوبلاند.

ونقلت الإذاعة عن قائد الجيش الصومالي، الجنرال أدوا يوسف راغي، قوله: "خلال العملية أحبطت القوات هجوما محتملا بسيارة مفخخة حيث قتلت عنصرا يقود السيارة قبل تفجيرها".

كما قتلت القوات اثنين من مسلحي حركة الشباب المسؤولين عن زرع ألغام أرضية وفجرت ثلاثة ألغام أرضية.

وذكر الجنرال أدوا أن الهدف من العملية هو منع الهجمات الإرهابية وأن عددًا من المسلحين قتلوا في العملية.

وكثف الجيش الصومالي عملياته ضد حركة الشباب لمنع الهجمات الإرهابية في المدن الرئيسية وسير العملية الانتخابية بشكل سلمي.