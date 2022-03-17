بريطانيا تعلن وصول مواطنين أفرجت عنهما إيران إلى البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

وصل المواطنان البريطانيان اللذان يحملان كذلك الجنسية الإيرانية، اليوم الخميس، إلى بريطانيا بعد سنوات قضياها في السجن يإيران.



وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن نازانين زغاري - راتكليف وأنوشة عاشوري يتواجدان حاليا مع أسرتيهما (في بريطانيا) بعد أن أفرجت عنهما السلطات الإيرانية أمس الأربعاء.

وأعلنت وزارة الخارجية العمانية أمس الأربعاء، أن المواطنين اللذين يحملان الجنسيتين الإيرانية والبريطانية واللذين أفرج عنهما في طهران في وقت سابق، وصلا إلى مسقط في طريقهما إلى بريطانيا.