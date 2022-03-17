أمريكا تنفي وجود قيود على سداد السندات الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا والقيود على التعامل مع البنك المركزي الروسي وغيره من المؤسسات الروسية، لا تمنع موسكو من سداد أقساط ديونها بالدولار، على الأقل حتى نهاية مايو (آيار) المقبل.



وأوضح متحدث باسم وزارة الخزانة رافضاً كشف هويته، القواعد التي وضعتها الوزارة لتنظيم هذا الأمر.

وكان بعض المتعاملين في سوق السندات سألوا إذا كانت روسيا تستطيع من الناحية القانونية سداد فوائد وأصول ديونها بالدولار بالعملة الأمريكية للمستثمرين الأجانب، بعد العقوبات على المؤسسات الحكومية الروسية.

يأتي ذلك في حين بدأت روسيا إجراءات سداد فوائد إصداري سندات بـ 117 مليون دولار مستحقة يوم الأربعاء.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن روسيا أرسلت تعليمات بسداد هذه الفوائد إلى البنك الأمريكي الذي يتولى هذا الأمر عادة، لكن وزارة المالية لم تتلق تأكيداً أو رفضاً من جانب البنك.