فرنسا تحذر روسيا من استخدام أسلحة غير تقليدية في أوكرانيا.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لصحيفة لو باريزيان الأربعاء، إن فرنسا ستعتبر روسيا مسؤولة عن أي استخدام لأسلحة كيماوية، أو بيولوجية في حرب أوكرانيا.



وأضاف "إذا وقعت هجمات كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا، سنعرف المسؤول الوحيد عنها. روسيا".

وذكر الوزير الفرنسي أن استخدام تلك الأسلحة غير التقليدية سيفضي إلى مزيد من العقوبات على روسيا.

وقال: "استخدام الأسلحة غير التقليدية سيشكل تصعيداً لا يمكن احتماله وسيؤدي إلى عقوبات اقتصادية هائلة ومشددة، دون أي محرمات".

قال تقييم لاستخبارات وزارة الدفاع البريطانية، عن التطورات في أوكرانيا، الخميس، إن الغزو الروسي لأوكرانيا متوقف إلى حد كبير على جميع الجبهات.

وأضاف أن القوات الروسية حققت تقدماً طفيفاً براً وبحراً وجواً في الأيام القليلة الماضية، لكنها تواصل تكبد خسائر فادحة.

وأكد التقييم أن المقاومة الأوكرانية لا تزال قوية، وتعمل بتنسيق جيد، وأن غالبية الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك المدن الكبرى، لا تزال في أيدي الأوكرانيين.