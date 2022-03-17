شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة حكومية: مصر الأولى بقائمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مذكرة حكومية مُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أمام لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلى، أن مصر تحتل المركز الأول فى قائمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، والتى قدرت بحوالى 6.8 مليار دولار أمريكى خلال عام 2018 (إحصاءات UNCTAD)، فيما احتلت جنوب أفريقيا المركز الثانى باستثمارات تقدر بـ 6.3 مليار دولار لعام 2018.

وحسب المذكرة، فإنه وفقا لإحصائيات عام 2019، بلغت الاستثمارات المصرية فى القارة الأفريقية نحو 11.3 مليار دولار أمريكى، حيث تعد أهم القطاعات التي تستثمر بها الشركات المصرية فى أسواق القارة (قطاع مواد البناء - قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - السلع الهندسية - الدواء - المنتجات الكيماوية والبلاستيك - القطاع العقاري) متركزة فى دول مثل (اثيوبيا - كينيا - زامبيا - اوغندا - تنزانيا - نيجيريا - رواندا) وهي قطاعات لدي مصر طاقات تصديرية كبيرة بها.