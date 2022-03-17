المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أشهر أبريل ومايو ويونيو 2022



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر أبريل ومايو ويونيو 2022، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأضاف أنه تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 4 أيام خلال شهري أبريل ومايو، و5 أيام خلال يونيو، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وذكر الوزير أنه ستتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر أبريل، ومايو، ويونيو، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وأضاف أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر أبريل المقبل للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 20 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 21 أبريل، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 26 و27 أبريل 2022.

و‏أشار بسيوني إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر مايو 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 23 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 24 مايو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومى 25 و26 مايو.

و‏أوضح أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 21 يونيو، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 22 يونيو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام 23 و26 و27 يونيو لكل العاملين بالدولة.

و‏أهاب بسيوني بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من آثار جائحة كورونا.