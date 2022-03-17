محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لـ"مدينة سلام مصر" الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الخميس، لمتابعة الموقف التنفيذي في سير العمل بالمشروعات الجارية داخل مدينة بورسعيد الجديدة "سلام مصر".

وأشار المحافظ، خلال الاجتماع، إلى أن بورسعيد أصبحت تملك مدينة إضافية على مساحة 37 ألف فدان، وتشمل كافة المقومات الصناعية والزراعية واللوجيستية و مناطق سكنية على أعلى مستوى جاري العمل بها، وكافة المشروعات الخدمية.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية معدلات ونسب العمل في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والسكنية والتعليمية، فضلا عن استعراض موقف المتابعة الميدانية للأعمال الجارية في كل قطاع، موجهًا بتكثيف الجهود لسرعة إنجاز المشروعات الجديدة في هذه المدينة الواعدة، والتنسيق المتواصل بين الأجهزة التنفيذية ببورسعيد ورئيس مدينة "سلام مصر" لتحقيق التعاون المثمر، ومؤكدا على أن رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وجه بأن تكون "سلام مصر" مدينة متكاملة تشمل كافة الأنشطة التي توفر حياة كريمة للمواطنين على أعلى مستوى.