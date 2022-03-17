إنشاء وتطوير 25 مركزًا طبيًا ضمن "حياة كريمة" بقرى سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، إجمالي عدد المراكز الطبية المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرى الـ7 مراكز المستهدفة، والتي وصل إلى 25 مركزًا طبيًا، ما بين إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة على الوضع القائم.

وأوضح محافظ سوهاج أن توزيع المراكز الطبية على مستوى المراكز المستهدفة جاءت بواقع 3 مراكز طبية بقرى دار السلام، و6 مراكز بقرى البلينا، ومركزين طبيين بقرى طما، و4 مراكز بقرى المراغة، ومركزين طبيين بقرى ساقلتة، و4 مراكز بقرى المنشاة، و4 طبية بقرى جرجا.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية تلك المشروعات في تغيير واقع الريف بقرى المحافظة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية للأهالي.