قطار يدهس طالبة في المنوفية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

لقيت طالبة بكلية الآداب جامعة بنها، اليوم الخميس، مصرعها جراء اصطدامها بالقطار المار بقرية كفر وهب التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

البداية كانت بتلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع شابة تُدعى "إسراء محمد فؤاد محمد حسب الله" من قرية إسطنها بدائرة مركز الباجور، طالبة بكلية الآداب بجامعة بنها، بعدما صدمها قطار بقرية كفر وهب أثناء تواجدها بالقرب من المزلقان.

من جانبها، أمرت النيابة بعرض الجثمان على الطب الشرعي والذي أكد عدم وجود شبهة جنائية، وصرحت النيابة بدفن الطالبة، وشيع أهالي قرية إسطنها بمركز الباجور جثمان الطالبة عقب صلاة المغرب أمس الأربعاء من مسجد الصمد.