مجلس الأمن يصوت الجمعة على قرار روسي حول أوكرانيا

17 مارس , 2022
موسكو: قال دبلوماسيون إن من المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الجمعة، للتصويت على مشروع قرار قدمته روسيا حول الوضع الإنساني في أوكرانيا.
ومن المرجح أن يجتمع مجلس الأمن صباح غد، ويتضمن مشروع القرار المقدم من موسكو، المطالبة بإدانة الهجمات على المدنيين والدعوة إلى "وقف إطلاق النار عبر التفاوض".
وكان من المقرر عقد الاجتماع في البداية اليوم الخميس، وقال مصدر في مجلس الأمن أيضاً إن موسكو قد تؤجل التصويت أكثر.
ويبدو من المؤكد أن روسيا لن تحصل على الأصوات التسعة اللازمة في المجلس المؤلف من 15 عضواً لتمرير القرار، إلى جانب احتمال لجوء الأعضاء الدائمين مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، و بريطانيا أيضاً، استخدام حق النقض، الفيتو.
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