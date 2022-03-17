انت الان تتابع خبر الأنواء الجوية تعلن حالة الطقس لخمسة أيام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، حالة الطقس في عموم مناطق البلاد، لليوم والأيام الأربعة المقبلة، فيما أشارت إلى أن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع اعتباراً من اليوم.