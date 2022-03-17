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انت الان تتابع خبر الأنواء الجوية تعلن حالة الطقس لخمسة أيام والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، حالة الطقس في عموم مناطق البلاد، لليوم والأيام الأربعة المقبلة، فيما أشارت إلى أن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع اعتباراً من اليوم.
ووفق توقعات الهيئة التي أوردتها في مجموعة جداول، تلقتها الخليج 365، فإن "الطقس في المنطقة الوسطى سيكون اليوم صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عما سُجل يوم أمس، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وأحياناً غائم، أما المنطقة الجنوبية سيكون طقسها صحواً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".
وأشارت إلى أن درجات الحرارة في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، ستشهد ارتفاعاً خلال الأيام الأربعة المقبلة، عمّا سُجل في الأيام الأخيرة الماضية".
وأشارت إلى أن درجات الحرارة في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، ستشهد ارتفاعاً خلال الأيام الأربعة المقبلة، عمّا سُجل في الأيام الأخيرة الماضية".