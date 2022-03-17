بريطانيا تؤكد أن روسيا متوقفة على كل الجبهات في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال تقييم لاستخبارات وزارة الدفاع البريطانية، عن التطورات في أوكرانيا، الخميس، إن الغزو الروسي لأوكرانيا متوقف إلى حد كبير على جميع الجبهات.



وأضاف أن القوات الروسية حققت تقدماً طفيفاً براً وبحراً وجواً في الأيام القليلة الماضية، لكنها تواصل تكبد خسائر فادحة.

وأكد التقييم أن المقاومة الأوكرانية لا تزال قوية، وتعمل بتنسيق جيد، وأن غالبية الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك المدن الكبرى، لا تزال في أيدي الأوكرانيين.

قال دبلوماسيون إن من المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الجمعة، للتصويت على مشروع قرار قدمته روسيا حول الوضع الإنساني في أوكرانيا.

ومن المرجح أن يجتمع مجلس الأمن صباح غد، ويتضمن مشروع القرار المقدم من موسكو، المطالبة بإدانة الهجمات على المدنيين والدعوة إلى "وقف إطلاق النار عبر التفاوض".

وكان من المقرر عقد الاجتماع في البداية اليوم الخميس، وقال مصدر في مجلس الأمن أيضاً إن موسكو قد تؤجل التصويت أكثر.

ويبدو من المؤكد أن روسيا لن تحصل على الأصوات التسعة اللازمة في المجلس المؤلف من 15 عضواً لتمرير القرار، إلى جانب احتمال لجوء الأعضاء الدائمين مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، و بريطانيا أيضاً، استخدام حق النقض، الفيتو.