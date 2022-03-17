دراسة: البدانة بمنتصف العمر تنقص 5 سنوات من عمرك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

توصلت دراسة حديثة إلى أن الإصابة بالبدانة في منتصف العمر قد تؤدي إلى خسارة ما يصل إلى خمس سنوات من متوسط العمر المتوقع.



ووجد العلماء الذين تابعوا ما يقرب من 30 ألف شخص لمدة تصل إلى 50 عامًا أن أولئك الذين يتمتعون بوزن صحي ماتوا عن عمر 82.3 في المتوسط، أما الأشخاص في فئة البدانة، والتي تم تعريفها على أنها تحتوي على مؤشر كتلة الجسم أكثر من 40 عاشوا 77.7 عاماً بالمتوسط.

وحتى أولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة - أي ربع البالغين في المملكة المتحدة، وما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة - فقدوا ما يقرب من عامين من العمر، ومع ذلك، بالكاد لوحظ أي اختلاف في متوسط العمر المتوقع بين الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم بين 25 و 29) .

ولم يقم باحثون من جامعة نورث وسترن في شيكاغو بتفصيل الوفيات حسب السبب، لكنهم لاحظوا أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المصاحبة.

وتؤدي زيادة الوزن إلى حدوث التهاب وظهور رواسب دهنية في الشرايين، مما يؤدي إلى إجهاد القلب والأعضاء الحيوية الأخرى، والتقديرات الجديدة أقل تطرفًا من الدراسات السابقة ، التي وجدت أن السمنة المفرطة يمكن أن تقلل من متوسط العمر المتوقع بعقد من الزمان.

وجمع الفريق في شيكاغو بيانات التأمين الطبي من 29621 شخصًا فوق سن 65 عامًا في عام 2015، وتم تجنيد المشاركين في الأصل لدراسة صحية طويلة الأجل في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وبحلول ديسمبر (كانون الأول) 2015، توفي حوالي 13000 من المشاركين، ومن أجل تحليل معدلات الوفيات حسب حالة الوزن، تم تقسيم المشاركين بعد ذلك إلى مجموعات بناءً على مؤشر كتلة الجسم.

ووجد الباحثون أنه كلما كان الشخص أكثر بدانة، كان متوسط عمره المتوقع أقصر، وعاش الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة إلى 77.7 عام، بينما عاش أولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة إلى 80.8 عام، وكان متوسط العمر للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن 82.1 عام، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.