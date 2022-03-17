شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس أوكرانيا: يمكننا التوصل إلى اتفاق مع روسيا إذا تحققت هذه الشروط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال مستشار الرئيس الأوكراني والمفاوض ميخايلو بودولياك، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع روسيا خلال المفاوضات إذا استمر الغرب في الضغط على بوتين.

وأضاف بودولياك، أن المفاوضين الروس أبدوا جدية أكبر هذه المرة لكن ثمة تساؤلات بشأن جدية بوتين.

واستنكر بودولياك تعليق روسيا علنًا على المفاوضات، وقال إنه يضر بالعملية التفاوضية ويدفعنا نحو مزيد من الشكوك بشأن مدى واقعيتها.

واستأنف الروس والأوكرانيون المفاوضات عبر الفيديو أمس الأربعاء بحسب العضو في الوفد الأوكراني ديفيد أراخاميا، وكان الفشل مصير اللقاءات الثلاثة الأولى بين الجانبين في بيلاروسيا ثم اللقاء بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا في تركيا الخميس الماضي، وكذلك اللقاءات التي عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس.