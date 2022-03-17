شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني: المفاوضات مع روسيا مستمرة وأولويتي وقف الحرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي اليوم، أن الجيش الروسي تلقى خسائر خلال حربه على بلاده أكبر من خسائره في الشيشان وأفغانستان.

وأوضح أن أوكرانيا لن تنسى من فقدوا أرواحهم وضحوا من أجل بلادهم، مؤكدًا أن جيشه وشعبه يدافعون عن أبنائهم وممتلكاتهم ضد الاحتلال الروسي.

وأكد أن المفاوضات مع روسيا مستمرة وأن أولويته هي وقف الحرب، مشيراً إلى أن الممرات الآمنة اليوم لم تعمل لأن القوات الروسية لم توقف إطلاق النار، وأنه تم إجلاء 6 آلاف مواطن من بينهم ألفا طفل رغم محاولات الجيش الروسي إعاقة العملية.

وشدد على أنه لا بد من فرض المزيد من العقوبات على روسيا وأن نحصل على مضادات جوية لنتمكن من وقف الحرب، مشيرًا إلى أنه لديه خطة لإعادة إعمار البلاد بعد الحرب واعدًا كل مواطن هدم بيته بإعادة بنائه.

وأشار إلى أنه اتصل بالرئيس التركي ورئيسي الوزراء الكندي والإيرلندي وأنه سيلقى خطابا أمام البوندستاج.

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه أمريكا، روسيا إلى الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية ووقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا فورًا، مع إتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا من دون عوائق.