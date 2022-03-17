القبض على متهمين بالقتل العمد وترويج المخدرات شرقي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية، تمكنتمن إلقاء القبض على احد المطلوبين قضائيا وفق المادة ٤٠٦ القتل العمد صادرة بحقه مذكرة اعتقال في منطقة العبيدي شرق بغداد".وأضاف البيان، أن "اللواء نفسه، نفذ عملية أخرى، تمكن من خلالها من إلقاء القبض على متهمة بالقتل العمد وفق المادة ٤٠٦ في منطقة الكمالية شرق بغداد".

وأشار إلى أن "اللواء الرابع الفرقة الأولى، تمكن أيضاً من إلقاء القبض على احد المروجين للمواد المخدرة في منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد، وضبط بحوزته كمية من المخدرات داخل عجلة بيك آب كان يستغلها لترويج ونقل المواد الممنوعة".

ولفت البيان إلى "إحالة جميع المتهمين إلى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

