الرئيس الأوكراني يعلن أسر ألف جندي روسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تم أسر حوالي ألف جندي روسي منذ أن شنت موسكو هجومها على جارتها الغربية قبل 3 أسابيع .



وأعلن زيلينسكي عن هذا العدد خلال حوار عبر الانترنت مع كريم خان رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية. وقال الرئيس الأوكراني إن أي أحد مسؤول عن فظائع الحرب يجب أن يحاسب.

وتابع زيلينسكي "الكل يعرف ماذا حدث"، مشيراً إلى أن هناك شهوداً وتسجيلات فيديو على الفظائع، والتي، وفقاً لأوكرانيا، تتضمن استهداف مساكن المدنيين.

قدرت تقييمات استخباراتية أمريكية خسائر الجيش الروسي في العمليات العسكرية ضد أوكرانيا بأكثر من 7 آلاف جندي منذ بداية الهجوم في 24 فبراير (شباط) الماضي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنالعدد يزيد على عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في العراق وأفغانستان على مدار أكثر من 20 عاماً.

ويقول مسؤولون أمريكيون، إن الرقم مذهل، بعد ثلاثة أسابيع فقط من القتال، مع ما يترتب عليه من آثار على الفعالية القتالية للوحدات الروسية، بما في ذلك الجنود في تشكيلات الدبابات، وفقاً للصحيفة.

ويقول مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية إن معدل ضحايا يبلغ 10%، بما يشمل القتلى والجرحى، لوحدة واحدة، يجعلها عاجزة عن تنفيذ المهام القتالية.

ومع مشاركة أكثر من 150 ألف جندي روسي في الحرب، فإن الخسائر الروسية، بما في ذلك ما يتراوح بين 14 و 21 ألف جريح، تقترب من هذا المستوى، حسب نيويورك تايمز.

كما خسر الجيش الروسي 3 جنرالات على الأقل في المعركة، وفقاً لمسؤولين أوكرانيين، وروس، ومن حلف شمال الأطلسي.