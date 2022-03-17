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أوكرانيا تسلم‭ ‬روسيا 9 من جنودها مقابل رئيس بلدية محتجز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

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نقلت وكالة (إنترفاكس يوكرين) للأنباء عن مسؤولة كبيرة قولها يوم الأربعاء، إن أوكرانيا سلمت تسعة جنود روس أسرى في سبيل إطلاق سراح رئيس بلدية مدينة ميليتوبول الذي اعتقل الأسبوع الماضي.

 

وأعلن مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق إخلاء سبيل رئيس البلدية إيفان فيدوروف، لكنه لم يذكر تفاصيل.

 

ونقلت الوكالة عن داريا زاريفنايا المساعدة الصحفية لزيلينسكي قولها "أطلق سراح إيفان فيدوروف من الأسر الروسي.

 

في مقابله، تسلمت روسيا تسعة جنود أسرى ولدوا في عامي 2002 و2003. إنهم في الواقع أطفال".

 

وقالت أوكرانيا إن القوات الروسية أسرت فيدوروف يوم الجمعة الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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