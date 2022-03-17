الاستخبارات الأمريكية تؤكد أن روسيا خسرت 7 آلاف جندي في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قدرت تقييمات استخباراتية أمريكية خسائر الجيش الروسي في العمليات العسكرية ضد أوكرانيا بأكثر من 7 آلاف جندي منذ بداية الهجوم في 24 فبراير (شباط) الماضي.



وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنالعدد يزيد على عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في العراق وأفغانستان على مدار أكثر من 20 عاماً.

ويقول مسؤولون أمريكيون، إن الرقم مذهل، بعد ثلاثة أسابيع فقط من القتال، مع ما يترتب عليه من آثار على الفعالية القتالية للوحدات الروسية، بما في ذلك الجنود في تشكيلات الدبابات، وفقاً للصحيفة.

ويقول مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية إن معدل ضحايا يبلغ 10%، بما يشمل القتلى والجرحى، لوحدة واحدة، يجعلها عاجزة عن تنفيذ المهام القتالية.

ومع مشاركة أكثر من 150 ألف جندي روسي في الحرب، فإن الخسائر الروسية، بما في ذلك ما يتراوح بين 14 و 21 ألف جريح، تقترب من هذا المستوى، حسب نيويورك تايمز.

كما خسر الجيش الروسي 3 جنرالات على الأقل في المعركة، وفقاً لمسؤولين أوكرانيين، وروس، ومن حلف شمال الأطلسي.