اليابان: قتيلان وعشرات الإصابات في زلزال بقوة 4ر 7درجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

لقي شخصان على الأقل حتفهما جراء زلزال بلغت قوته 4ر7 درجة على مقياس ريختر والذي ضرب مقاطعة فوكوشيما اليابانية مساء الأربعاء.



وتوفي رجل ستيني في فوكوشيما، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. كما لقي رجل مسن حتفه في مياجي المجاورة نتيجة للزلزال.

وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء بأن 92 شخصا أصيبوا بجروح في سبع مقاطعات.

وتم الإبلاغ عن ارتفاع لمنسوب المياه بنحو 30 سنتيمتراً على الساحل.

وتضم المقاطعة محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، التي انهارت بعد تسونامي في عام .2011

وأبلغت شركة تيبكو المشغلة للمحطة عن "عدم وجود أي أمور غير طبيعية" وقالت إنها لم تشهد "أي تقلبات كبيرة".

وقال مسؤولون حكوميون إن المضخات التي تستخدم لإبقاء العناصر المشعة المستهلكة تحت الماء توقفت عن العمل لفترة وجيزة لكن أعيد تنشيطها منذ ذلك الحين.