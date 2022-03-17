أمريكا ستزود أوكرانيا بطائرات دون طيار من طراز "سويتش بليد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت شبكة سي إن إن الإخبارية نقلاً عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين، إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بطائرات دون طيار من طراز "سويتش بليد".



وأعلن لرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، مساعدة أمريكية إضافية لأوكرانيا تشمل طائرات دون طيار.

وذكر المصدران أن الطائرات من طراز "سويتش بليد" صغيرة تسمى بـ"الكاميكازي" أو "الطائرات الانتحارية" حيث تحمل رأساً حربية و تنفجر عند الاصطدام بالهدف.

وحسب شركة إيروفيرونمينت المنتجة للطائرة فإن الطراز" سويتش بليد 300" يمكن أن يصل إلى هدف على مسافة 6 أميال، في حين أن الطراز" سويتش بليد 600" الأكبر، يمكن أن يصيب هدفاً على بعد أكثر من 20 ميلاً، وأوضحت الشركة أنه يمكن تشغيل الطرازين في غضون دقائق.

يذكر أن شبكة سي إن إن ، قالت في وقت سابق الأربعاء، إن الطائرات كانت في قائمة للمساعدات العسكرية والتكنولوجية، طلبتها أوكرانيا من واشنطن.

وأوضحت المصادر أن هذه الأسلحة أضيفت إلى القائمة بعد استشارة الأوكرانيين لشركاء في الكونغرس خلال عطلة نهاية الأسبوع حول مسودة القائمة.

وسيتعين على الولايات المتحدة توفير التدريب للقوات الأوكرانية إذا زودتهم بهذه الأسلحة، لكن المصادر المطلعة على القائمة قالت إن ذلك ممكن عن بُعد.