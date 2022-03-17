غوتيريش يكشف عن فرار 3 ملايين لاجئ من أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن أكثر من 3 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية.



وأضاف في تغريدة عبر تويتر صباح اليوم الخميس: "شعب أوكرانيا في حاجة ماسة إلى السلام، والجميع حول العالم يطالب بذلك".

وتابع "على روسيا أن توقف هذه الحرب، الآن".

قال دبلوماسيون إن من المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الجمعة، للتصويت على مشروع قرار قدمته روسيا حول الوضع الإنساني في أوكرانيا.

ومن المرجح أن يجتمع مجلس الأمن صباح غد، ويتضمن مشروع القرار المقدم من موسكو، المطالبة بإدانة الهجمات على المدنيين والدعوة إلى "وقف إطلاق النار عبر التفاوض".

وكان من المقرر عقد الاجتماع في البداية اليوم الخميس، وقال مصدر في مجلس الأمن أيضاً إن موسكو قد تؤجل التصويت أكثر.

ويبدو من المؤكد أن روسيا لن تحصل على الأصوات التسعة اللازمة في المجلس المؤلف من 15 عضواً لتمرير القرار، إلى جانب احتمال لجوء الأعضاء الدائمين مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، و بريطانيا أيضاً، استخدام حق النقض، الفيتو.