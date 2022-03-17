كندا تحظر بث قناة آر تي الروسية (الأسباب)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

حجبت أوتاوا الأربعاء، رسمياً قناتي "آر تي" و "آر تي فرانس" التلفزيونيتين اللتين يهيمن عليهما الكرملين، قائلة إن برامجهما "لا تتماشى مع معايير البث الكندية".



وسبق لأبرز الشركات التي تقدم خدمة البث التلفزيوني في كندا حظر قناة "آر تي" بعد أيام قليلة من الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الحظر الجديد يعد خطوة متقدمة.

وقال إيان سكوت رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية "سي آر تي سي" في بيان، إن "البث في كندا امتياز وليس حقاً مكتسباً"، مضيفاً، أن"حرية الراي وتعدد وجهات النظر جزء رئيسي من ديموقراطيتنا".

وأبدت الهيئة قلقها من "برامج من دولة أجنبية تسعى لتقويض سيادة دولة أخرى وتحقير الكنديين، بسبب عرقية معينة وتقويض المؤسسات الديمقراطية داخل كندا".

وأجرت الهيئة استشارات عامة أفضت نتيجتها لصالح إزالة "آر تي" من موجات البث الكندية.

وأطلقت القناة في 2005 باسم "روسيا اليوم"، قبل أن تتوسع للبث بعدة لغات بينها الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والألمانية، والعربية.