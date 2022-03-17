المملكة السعودية وبريطانيا توقعان مذكرة لتشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأربعاء، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في الرياض.



وحضر الأمير محمد بن سلمان وجونسون، مراسم الاستقبال الرسمية، قبل أن يعقدا جلسة مباحثات رسمية.

وجرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

بعد ذلك، عُقد مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني، وجرى توقيع مذكرة التفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة، وقعها الأمير محمد بن سلمان وجونسون.

وفي وقت سابق، وصل رئيس الوزراء البريطاني إلى الرياض، قادما من أبوظبي، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية.

الضيف البريطاني استقبله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

والرياض ثاني محطات جولة خليجية شملت دولة الإمارات أيضا، يسعى فيها جونسون بشكل أساسي إلى حث الدول المنتجة للنفط على المساعدة في خفض الأسعار بعد هجوم روسيا على أوكرانيا.

وكان رئيس وزراء بريطانيا قد أجرى مباحثات في وقت سابق اليوم في أبوظبي، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، تناول الأزمة الأوكرانية، وأوضاع سوق الطاقة العالمي.

ويعتقد نواب محافظون بارزون أن بمقدور جونسون من خلال زيارته لدول الخليج لعب دور الوسيط للتوصل إلى اتفاق قد يكون حاسما في تخفيف حدة أزمة الطاقة.

وسبق أن أكد مجلس التعاون الخليجي دعم الجهود الدولية لخفض التصعيد في أوكرانيا من خلال الحوار والدبلوماسية.