وصول بريطانيين إثنين إلى المملكة المتحدة بعد إفراج إيران عنهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

استقبلت بريطانيا اثنين من مواطنيها، اليوم الخميس، بعد محنة طويلة من احتجازهما في إيران.



وعادت نازنين زاغري راتكليف البريطانية من أصل إيراني والتي تعمل في مؤسسة خيرية وأنوشه آشوري الذي يحمل أيضا الجنسيتين البريطانية والإيرانية إلى لندن اليوم الخميس لتنتهي محنة احتجازهما في إيران لسنوات.

ووصلا إلى قاعدة جوية عسكرية في برايز نورتون في أوكسفوردشير في بريطانيا.

وكانت الحكومة البريطانية، قد وضعت شرطاً على نظيرتها الإيرانية بشأن الأموال المفرج عنها، والتي تقدر بنحو 400 مليون جنيه إسترليني، والتي جرى تسليمها إلى طهران مقابل الإفراج عن الناشطين البريطانيين من أصول إيرانية هما "نازنين زاغري، وآنوشه آشوري".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، عن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، قولها إن "لندن سددت لطهران دينًا بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني".

لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قال إن بلاده "تسلمت مبلغا 390 مليون جنيه أسترليني من بريطانيا وليس 400 كما ذكرت وسائل الإعلام".

وسبق أن غرد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأنه مسرور بإنهاء "الاعتقال الجائر" للمواطنين البريطانيين.

يذكر أن أنوشه آشوري (68 عامًا)، رجل أعمال من أصول إيرانية ويحمل الجنسية البريطانية، جرى اعتقاه في آب/أغسطس 2017 عندما كان يزور والدته في طهران وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

فيما تم اعتقال نازنين زاغري الصحفية بمؤسسة "تومسون رويترز" البريطانية، في إبريل/نيسان عام 2016، بتهمة التجسس والتحريض على النظام، في مطار الخميني الدولي عندما كانت تريد العودة إلى بريطانيا.

وحكمت السلطة القضائية في إيران على زاغري بالسجن لخمس سنوات بتهمة التجسس، وهي التهمة التي رفضتها زاغري.